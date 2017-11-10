Прокуратура Сумщини вимагає суворішого покарання для винуватиці смертельної ДТП

Сумською місцевою прокуратурою у п’ятницю, 10 листопада 2017 року, до апеляційного суду Сумської області направлено апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, відповідно до якого 57-річну жінку засуджено до 5 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.

Також понад 750 тис грн жінка повинна сплатити моральної та матеріальної шкоди потерпілим та родині загиблої.

Трагедія сталась 13 квітня 2009 року. Обвинувачена разом з друзями та внучкою за містом святкувала свій день народження. Близько 13 години виникла необхідність повертатись до Сум.

Тоді жінка-водій, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Jetta», рухаючись по проїзній частині автодороги Лебедин – Суми, зневажила безпекою дорожнього руху, не врахувала дорожню обстановку та допустила виїзд на смугу зустрічного руху, що призвело до зіткнення із автомобілем марки «Opel Omega».

Унаслідок ДТП пасажир «Volkswagen Jetta» від отриманих травм загинула, четверо інших, включаючи і водія, отримали травми різного ступеня. Водій «Opel Omega», який їхав на дачу за березовим соком, отримав тяжкі тілесні ушкодження, тривалий час перебував у комі.

Обвинувачена переконувала слідство, що нібито це «Opel Omega», обганяючи «Газель», виїхав на її смугу. Однак покази жінки були спростовані зібраними під час слідства доказами.

«Призначене судом покарання не відповідає ступеню тяжкості скоєного правопорушення, відтак підлягає скасуванню. Загинула жінка, чоловік втратив дружину, а двоє дітей залишилось без матері. Ще двоє осіб отримали інвалідність. При цьому сама обвинувачена свою вину не визнала, не розкаялась, тобто жодним чином не сприяла зменшенню негативних наслідків, а навпаки – своїми неправдивими показами вводила в оману слідство, тим самим намагалась уникнути відповідальності. Тому прокуратура наполягає на призначенні обвинуваченій покарання за ч. 2 ст. 286 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі», – повідомив прокурор Сумської місцевої прокуратури Леонід Криушенко.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області