На Закарпатті затриманий злодій, який побив та пограбував двох чоловіків

Поліція встановлює обставини інциденту, у результаті якого постраждали двоє людей. Чоловіків із травмами різного ступеню тяжкості було доставлено до лікарні, а нападнику повідомили про підозру.

Зі служби «102» до чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення про напад на двох чоловіків. Як з`ясували слідчі, до потерпілих підійшов незнайомець і спочатку вдарив одного, а потім – іншого. Коли чоловіки втратили свідомість, викрав їхні телефони і втік. Обох мукачівців було госпіталізовано до травматологічного відділення Мукачівської районної лікарні з переломами.

За кілька днів після вчинення розбою поліцейські карного розшуку встановили особу нападника. Ним виявився раніше судимий 38-річний місцевий мешканець. Зі слів підозрюваного, конфлікт між ними виник через образу.

За фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Мукачівцю вже повідомили про підозру. Мобільні телефони, як речовий доказ, вилучили та повернули власникам. Після проведення досудового розслідування, справа буде скерована до суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області