На Львівщині літня жінка-водій збила 57-річного пішохода

На Львівщині літня жінка-водій збила 57-річного пішохода

19:00 10.11.2017
На Львівщині літня жінка-водій збила 57-річного пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:35 на автодорозі Львів – Самбір у селі Оброшино, Пустомитівського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 68-річна львів’янка, скоїла наїзд на пішохода, 57-річного мешканця Львова.

Його госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, відкритий перелом лівого передпліччя зі зміщенням, забійна рана голови».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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