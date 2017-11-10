На Львівщині літня жінка-водій збила 57-річного пішохода
На Львівщині літня жінка-водій збила 57-річного пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:35 на автодорозі Львів – Самбір у селі Оброшино, Пустомитівського району.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 68-річна львів’янка, скоїла наїзд на пішохода, 57-річного мешканця Львова.
Його госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, відкритий перелом лівого передпліччя зі зміщенням, забійна рана голови».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області