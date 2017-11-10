У Львові поліція затримала злодія, який пограбував військового

У Львові поліція затримала злодія, який пограбував військового

15:40 10.11.2017
У Львові поліція затримала злодія, який пограбував військового

У Франківський відділ поліції звернувся 22-річний житель Івано-Франківської області, який проходить на Львівщині військову службу за контрактом.

Він повідомив, що напередодні близько 23:00 на вулиці Стрийській невідома особа, погрожуючи застосуванням фізичної сили, заволоділа його рюкзаком. У ньому знаходились мобільний телефон «Нокіа», документи, гроші в сумі 4 700 гривень та особисті речі.

Поліцейські встановили, що до пограбування військового причетний 40-річний львів’янин. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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