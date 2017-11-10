На Прикарпатті поліція затримала небезпечну банду серійних крадіїв

Оперативники та слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області та Долинського відділення поліції затримали чотирьох жителів Долинського району, яких підозрюють у вчиненні серії крадіжок.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання цих осіб вилучені речі, викрадені у потерпілих громадян, а також предмети, схожі на боєприпаси і наркотики.



Наприкінці жовтня в місті Болехові було обікрадено помешкання, з якого злодії винесли значну суму грошей, ювелірні вироби із дорогоцінних металів, цінні речі.Здійсненими оперативними заходами та в ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до вчинення цього злочину групи жителів Долинського району. Під час проведення санкціонованих судом обшуків у помешканнях цих людей поліцейські виявили та вилучили майно, що було викрадено з будинку в Болехові, а також багато речей, які можуть бути викраденими з інших помешкань та об’єктів у цьому місті та населених пунктах Долинського району. Крім того, оперативники знайшли також предмети, схожі на боєприпаси і наркотики.

На основі зібраних слідством матеріалів четверо осіб затримані в порядку статті 208-ї Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні крадіжок в особливо великих розмірах, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших майнових кримінальних правопорушень, які сталися в Долинському районі за останній час і минулі роки. Готуються матеріали для обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними поліції, один із затриманих притягується до кримінальної відповідальності як учасник організованої групи, яка раніше вчинила кілька десятків крадіжок на території Івано-Франківської області. Справа стосовно нього та його спільників розглядається в суді. Щодо іншого затриманого, то він теж є підсудним в кримінальному провадженні – за незаконне поводження з вогнепальною зброю та протиправні дії в сфері незаконного обігу наркотиків.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що затримані особи частину грошових коштів, якими незаконно заволоділи, встигли розтратити, придбавши собі дорогі автомобілі. Також частину викраденого майна дарували знайомим, друзям, користувалися ним самі.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області