Поліція Бахмута затримала чоловіка, який ледь не вбив свого знайомого

Поліція Бахмута затримала чоловіка, який ледь не вбив свого знайомого

23:00 10.11.2017
Поліція Бахмута затримала чоловіка, який ледь не вбив свого знайомого

Поліція Бахмута затримала чоловіка, який ледь не вбив свого знайомого.

Поліція Бахмута затримала чоловіка, який ледь не вбив свого знайомого.Бахмутчанин підозрюється у замаху на вбивство. Співробітники поліції встановили, що під час сварки він кілька разів вдарив свого товариша ножем.

До чергової частини Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до хірургічного відділення доставлено чоловіка з проникаючою колото-різаною раною грудей.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що 43-річний потерпілий посварився зі своїм 42-річним приятелем. В ході конфлікту молодший взяв ножа та декілька разів вдарив опонента. У потерпілого діагностовано проникаючу рану грудної клітини зліва та дві колото-різані рани лопаткової області. Він перебуває в хірургічному відділенні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває.

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