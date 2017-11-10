На Вінниччині літня жінка загинула під колесами потягу

На Вінниччині літня жінка загинула під колесами потягу

16:00 10.11.2017
На Вінниччині літня жінка загинула під колесами потягу

Сьогодні вранці неподалік села Ковалівка на залізничній колії було виявлено тіло жінки з травмами. Поліція встановлює обставини загибелі жінки.

Близько 7.20 години до Немирівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії біля села Ковалівка виявлено тіло жінки з ушкодженнями, характерними для наїзду потягу.

На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблою є 67-річна жителька села Кірово. На даному відрізку залізниці потяг орієнтовно проходив близько 5.18 ранку. Зараз поліцейські встановлюють обставини трагедії та як жінка опинилась на коліях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви запропоноване МВС посилення покарання за водіння напідпитку, а також обмеження швидкості у населених пунктах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.