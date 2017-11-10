На Вінниччині літня жінка загинула під колесами потягу

Сьогодні вранці неподалік села Ковалівка на залізничній колії було виявлено тіло жінки з травмами. Поліція встановлює обставини загибелі жінки.

Близько 7.20 години до Немирівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії біля села Ковалівка виявлено тіло жінки з ушкодженнями, характерними для наїзду потягу.

На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблою є 67-річна жителька села Кірово. На даному відрізку залізниці потяг орієнтовно проходив близько 5.18 ранку. Зараз поліцейські встановлюють обставини трагедії та як жінка опинилась на коліях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області