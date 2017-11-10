На Дніпропетровщині чоловік осколком скла порізав подружжя

На Дніпропетровщині чоловік осколком скла порізав подружжя

16:20 10.11.2017
На Дніпропетровщині чоловік осколком скла порізав подружжя

Подія трапилась у с. Кочережки Павлоградського району. Напередодні до подружжя у гості завітав знайомий та запропонував відсвяткувати його день народження.

Під час застілля виник конфлікт, в ході якого гість розбив скло в будинку та наніс господарям колото-різані рани. Після цього пішов по своїх справах. На шум битого скла вибігли сусіди. Вони і викликали поліцейських та швидку допомогу. 43-річного чоловіка та його 35-річну дружину госпіталізували до міської лікарні м. Павлограда. 

В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили підозрюваного - ним виявився 50-річний місцевий житель, який вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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