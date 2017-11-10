Маленька дівчинка загинула під час пожежі на Дніпропетровщині

О 16:15 на пункт зв’язку 24 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій житловій будівлі в селі Новопідкряж, Царичанського району.

На місце події негайно направлено черговий караул підрозділу.

По прибуттю на місце події встановлено, що будинок повністю знаходиться у вогні та обвалена покрівля на підлогу та зі слів очевидців в самому будинку могла знаходитись дитина.

Рятувальниками, під час розбору конструкцій, виявлено тіло загиблої дівчинки, 2010 року народження. Загиблу дитину знайдено зі значними опіками, біля вікна з металевими ґратами та направлено на судово-медичну експертизу.

О 17:10 пожежу локалізовано, а о 21:15 ліквідовано. Вогнем пошкоджено домашні речі, дах та конструкції житлового будинку на загальній площі 45 кв. метрів.

Попередньо, дитина знаходилась вдома без нагляду дорослих.

До пожежно-рятувальних робіт було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області