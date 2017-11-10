На Донеччині бойовиків засуджено за вбивство 16-річного українського патріота

Дзержинським міським судом винесено обвинувальний вирок трьом бойовикам терористичної організації «ДНР», які у 2014 році за активну проукраїнську позицію вбили 16-річного краматорського юнака.

У ході досудового розслідування, що проводилось під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури, встановлено, що у період з 22 по 28 липня 2014 року група невстановлених осіб за попередньою змовою з учасниками незаконних збройних формувань Погодіним В.В., Москальовим Ю.А. та Сухомлиновим М.В., знаходячись у смт. Горбачево-Михайлівка Пролетарського району м. Донецька, незаконно позбавили волі 16-річного мешканця м. Краматорська Степана Чубенка.

28 липня троє вищеназваних бойовиків, вирішивши вбити викраденого юнака, підвели його до заздалегідь виритої у землі траншеї, поставили на коліна обличчям до неї та по черзі здійснили 3 постріли в область голови потерпілого. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Степан Чубенко загинув на місці.

За активного втручання матері, тіло загиблого з тимчасово окупованої території Донецької області доставлено до Краматорська, де в рамках розслідування кримінального провадження за п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України проведено ряд судових експертиз та зібрано вичерпні докази провини бойовиків у зухвалому та жорстокому вбивстві юнака.

З метою притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності, Краматорська місцева прокуратура скористалась новелами КПК України щодо проведення спеціального судового розгляду, на що отримала відповідне рішення суду.

Після двох років судових слухань у справі про вбивство Степана Чубенка винесено вирок. Дзержинський міський суд, повністю підтримавши позицію прокуратури, засудив трьох обвинувачених до довічного позбавлення волі.

Окрім цього, кожен із засуджених зобов’язаний сплатити матері вбитого хлопця по 1 млн грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області