На Закарпатті затримані підлітки, які зняли злоті сережки з дитини

У Виноградові двоє неповнолітніх викрали золоті сережки у 4-річної дівчинки. Батьки звернулися в поліцію й юних крадіїв затримали. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

У поліцію Виноградівського району звернувся із заявою житель міста Виноградова. Заявник повідомив про те, що у його 4-річної дитини невідомі особи викрали золоті сережки з коштовним камінням.

Як встановили працівники кримінальної поліції, того дня 4-річна дівчинка бавилася в дворі свого будинку. До їхньої оселі підійшло кілька юнаків, які покликали з вулиці дівчинку до воріт. Побачивши на дитині золоті сережки, хлопці зняли з вух дівчинки прикраси. Після чого втекли.

Коли додому повернувся батько, донька розповіла йому про те, що сталося. Чоловік звернувся з заявою в поліцію.

Правоохоронці дізналися від сусідів, що вулицею ходили якісь хлопці в пошуках металобрухту. На них і впала підозра. Невдовзі крадіїв знайшли. Ними виявилися два жителі місцевого табору віком 13 і 14 років. Крадені сережки вони заховали в кущах неподалік від своєї домівки, а через деякий час планували здати в ломбард.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області