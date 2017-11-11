Працівника міграційної служби на Львівщині підозрюють у хабарництві

Працівника міграційної служби на Львівщині підозрюють у хабарництві

14:00 11.11.2017
Працівника міграційної служби на Львівщині підозрюють у хабарництві

Прокуратурою Львівської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), начальнику Червоноградського міського сектору Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області, який вимагав та отримав 6 800 грн. неправомірної вигоди за пришвидшення процедури отримання закордонних паспортів.

Нагадаємо, що в порядку ст.208 КПК України, зловмисника затримали слідчі прокуратури області, спільно з працівниками управління Служби безпеки України Львівщини.

На даний час, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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