В аеропорту "Бориспіль" торговець живим товаром віз 4 дівчат у Дубай

В аеропорту "Бориспіль" торговець живим товаром віз 4 дівчат у Дубай

01:00 11.11.2017
В аеропорту "Бориспіль" торговець живим товаром віз 4 дівчат у Дубай

Прокуратурою міста Києва спільно з УБЗПТЛ в м. Києві та СУ ГУ НП в м. Києві на території аеропорту «Бориспіль» затримано 32-річного громадянина Азербайджану, який намагався переправити 4 українських дівчат віком від 20 до 25 років до міста Дубай (ОАЕ) з метою сексуальної експлуатації.

Установлено, що затриманий упродовж останніх 3 років займався вербуванням та переправленням молодих українок  до Туреччини та ОАЕ, обіцяючи їм значні заробітки. В дійсності ж у жінок відбирали паспорти та змушували відпрацьовувати кошти, витрачені на оформлення візових і проїзних документів, надаючи інтимні послуги, тим самим втягуючи їх у боргову залежність.

В межах розслідування правоохоронцями також задокументовано факт переправлення зловмисником через державний кордон ще однієї 24-річної українки.
 
На даний час затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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