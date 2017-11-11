На Львівщині автомобіль влетів у перешкоду, водій потрапив до лікарні

На Львівщині автомобіль влетів у перешкоду, водій потрапив до лікарні

16:00 11.11.2017
На Львівщині автомобіль влетів у перешкоду, водій потрапив до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12:00 на вулиці Задвірній у місті Стебник, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження і з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма» був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матерілаами ВК ГУНП у Львівській області

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