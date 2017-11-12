На Волині засуджено організатора нарколабораторії з виготовлення психотропів

За принципової позиції прокурорів 26-річного лучанина за вчинення низки наркозлочинів засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці квітня цього року під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у кімнаті одного з гуртожитків у Луцьку гарно обладнану нарколабораторію, в якій молодик,проводячи реакції хімічного синтезу, виготовляв амфетамін.

Із лабораторії було вилучено наркотичну сировину, як рослинного (макова соломка та канабіс), так і синтетичного походження, обладнання для виготовлення та фасування психотропів, пістолет "EKOL Lady", револьвер «Rohm-RG 99», 50 набоїв та порох.

Чоловік уже перебував у полі зору правоохоронців, адже упродовж березня-квітня цього року тричі збував амфетамін лучанам.Затримано ж молодика було після отримання ним на пошті пакунку з понад 50 г порошкоподібної речовини, яка містила психотропну речовину у великих розмірах.

Суд визнав чоловіка винним у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконному придбанні й зберіганні прекурсорів та обладнання для виготовлення психотропів, незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту та в незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, незаконному придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, у великих розмірах, а також в зберіганні та придбанні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Відтак, чоловік проведе за ґратами 6 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області