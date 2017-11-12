На Київщині під час жахливої ДТП загинули троє людей
На Київщині під час жахливої ДТП загинули троє людей
О 02:40 від чергового Макарівського відділу поліції до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп села Калинівка.
На місце виклику терміново направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт.Макарів.
По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що автомобіль «ŠKODA OCTAVIA» потрапив в ДТП.
В автомобілі знаходилися водій та два пасажира, які загинули.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області