На Київщині під час жахливої ДТП загинули троє людей

На Київщині під час жахливої ДТП загинули троє людей

09:00 12.11.2017
На Київщині під час жахливої ДТП загинули троє людей

О 02:40 від чергового Макарівського відділу поліції до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп села Калинівка.

На місце виклику терміново направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт.Макарів.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що автомобіль «ŠKODA OCTAVIA» потрапив в ДТП.

В автомобілі знаходилися водій та два пасажира, які загинули.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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