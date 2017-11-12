На Київщині під час жахливої ДТП загинули троє людей

О 02:40 від чергового Макарівського відділу поліції до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп села Калинівка.

На місце виклику терміново направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт.Макарів.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що автомобіль «ŠKODA OCTAVIA» потрапив в ДТП.

В автомобілі знаходилися водій та два пасажира, які загинули.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області