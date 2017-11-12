На Волині під час пожежі у літній кухні жахливо загинула людина

На Волині під час пожежі у літній кухні жахливо загинула людина

16:00 12.11.2017
На Волині під час пожежі у літній кухні жахливо загинула людина

О 03:20 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній літній кухні у селі Сільця-Гірницькі Ратнівського району.

О 03:35 на місце події  прибула чергова варта 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та працівники місцевої пожежної охорони села Гірники. На  момент прибуття будівля була повністю охоплена вогнем. О 03:55 горіння було локалізоване, а о 5:45 ліквідоване.

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС виявили тіло 61-річного пенсіонера.

Причина пожежі та обставини загибелі чоловіка з’ясовуються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області

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