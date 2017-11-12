На Миколаївщині помер у лікарні збитий іномаркою пішохід

На Миколаївщині помер у лікарні збитий іномаркою пішохід

11:00 12.11.2017
На Миколаївщині помер у лікарні збитий іномаркою пішохід

У смт. Олександрівка Вознесенського району, навпроти будинку №84 по вул. Подзігуна, водій, керуючи автомобілем «Nissan», за попередніми даними, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на пішохода.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 59-річного пішохода з тілесними ушкодженнями було доставлено до медичного закладу. Згодом чоловік помер.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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