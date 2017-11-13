У Черкасах чоловік підірвався на гранаті у власній квартирі

Вчора, близько 11 години, до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному із багатоквартирних будинків у місті Черкаси пролунав вибух. Одна людина загинула.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Виїздом слідчо-оперативної групи інформація підтвердилась. Працівники поліції встановили, що у квартирі вибухнула граната Ф-1, яка як з’ясувалось знаходилась на дивані під подушкою у загиблого.

Встановлюються всі обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області