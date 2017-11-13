У Харкові молодик ледь не втратив життя через гучну музику в навушниках

У Харкові молодик ледь не втратив життя через гучну музику в навушниках

07:00 13.11.2017
У Харкові молодик ледь не втратив життя через гучну музику в навушниках

Попередньо встановлено, що 20-річний хлопець переходив залізничну колію неподалік станції «Основа» та не помітив потяг.

Молодик був у навушниках. Зараз постраждалий знаходиться в лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції напередодні, о 15:33.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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