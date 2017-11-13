У Харкові молодик ледь не втратив життя через гучну музику в навушниках
У Харкові молодик ледь не втратив життя через гучну музику в навушниках
Попередньо встановлено, що 20-річний хлопець переходив залізничну колію неподалік станції «Основа» та не помітив потяг.
Молодик був у навушниках. Зараз постраждалий знаходиться в лікарні. Стан його здоров’я задовільний.
Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції напередодні, о 15:33.
Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться подальша перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області