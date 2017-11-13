Поліція Львівщини розшукує водія буса, який збив пішохода

Поліція Львівщини розшукує водія буса, який збив пішохода

18:30 13.11.2017
Поліція Львівщини розшукує водія буса, який збив пішохода

На Львівщині водій буса скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події.

У Жовківське відділення поліції 11 листопада надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що до медичного закладу доставлено пацієнта, 31-річного мешканця одного з сіл району, у якого лікарі діагностували "перелом гомілки" та інші тілесні ушкодження.

Як встановили правоохоронці, травми чолові отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась близько другої години ночі у селі Зашків. Невідомий водій, керуючи невстановлений автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця пригоди. Також встановлено, що наїзд був скоєний, ймовірно, вантажним мікроавтобусом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху ) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють особу водія, котрий втік з місця ДТП та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд.

Якщо ви були очевидцем цієї ДТП або володієте інформацією, що може допомогти встановити особу водія-втікача, телефонуйте на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви можливий розрив Україною дипломатичних відносин з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.