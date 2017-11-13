Поліція Львівщини розшукує водія буса, який збив пішохода

На Львівщині водій буса скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події.

У Жовківське відділення поліції 11 листопада надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про те, що до медичного закладу доставлено пацієнта, 31-річного мешканця одного з сіл району, у якого лікарі діагностували "перелом гомілки" та інші тілесні ушкодження.

Як встановили правоохоронці, травми чолові отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась близько другої години ночі у селі Зашків. Невідомий водій, керуючи невстановлений автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця пригоди. Також встановлено, що наїзд був скоєний, ймовірно, вантажним мікроавтобусом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху ) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють особу водія, котрий втік з місця ДТП та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд.

Якщо ви були очевидцем цієї ДТП або володієте інформацією, що може допомогти встановити особу водія-втікача, телефонуйте на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області