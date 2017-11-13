У зоні АТО підірвався на розтяжці житель Донецька

Поліцейські за допомогою евакуаційної служби витягли чоловіка з так званої «червоної лінії». Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України

Повідомлення до Мар’їнського відділення поліції надійшло вчора зранку від місцевих мешканців, які близько 3-ї ночі спочатку почули вибух, а на ранок побачили тіло невідомого.

Було встановлено, що вибух пролунав в безпосередній близькості до позицій бойовиків. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.



Правоохоронці зв’язалися з евакуаційною службою та витягли труп. Місцеві розшуковці, тим часом, встановили особу загиблого. Ним виявився мешканець Донецька 1959 року народження.



Наразі поліцейські з’ясовують, за яких обставин чоловік потрапив на вказану територію.



Вирішується питання про проведення досудового розслідування.



Всього з початку року внаслідок підриву на вибухових пристроях загинуло 12 осіб, з яких 1 дитина, поранено ще 20, з яких троє дітей.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

