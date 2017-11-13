На Харківщині рецидивіст за три години зґвалтував двох жінок

До Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від 21-річної місцевої мешканки. Вона розповіла, що напередодні ввечері на центральній площі міста до неї підійшов невідомий, приставив ніж до горла та наказав йти у напрямку гаражів. Там невідомий її зґвалтував, забрав мобільний телефон та втік.

Через кілька годин, близько 23:30, до поліції зателефонували громадяни та розповіли про жіночі крики в районі залізничного вокзалу. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції Ізюмського ВП у складі інспекторів Ігоря Ткаченка та Валентина Лобушко.

- За вказаною адресою ми нікого не виявили, тому вирішили оглянути навколишню територію, - розповідає Ігор Ткаченко - Через кілька хвилин пошуку ми знайшли на зупинці громадського транспорту покинуті жіночі сумочки та продовжили обстеження. Між посадкою та гаражами побачили оголеного чоловіка із жінкою. На її обличчі була кров. Зловмисника було затримано та доставлено до місцевого відділу поліції.

За словами 37-річної жінки, вона йшла по пішохідному мосту в районі залізничного ринку. Там на неї ззаду напав невідомий, приставив до горла ніж та повів в район пустирю. Жінка намагалася чинити опір, тоді зловмисник наніс їй кілька ножових поранень по руках та обличчю, а потім почав ґвалтувати. Шокована потерпіла зізналася поліцейським, що навіть не очікувала, що хтось прийде їй на допомогу…

За словами заступника начальника ГУНП в Харківській області – начальника кримінальної поліції В’ячеслава Давиденка, в кармані куртки затриманого чоловіка поліцейські знайшли телефон 21-річної дівчини, яку він зґвалтував першою. Обидві жінки впізнали нападника. Як стало відомо під час слідства, 37-річний чоловік раніше неодноразово був судимий, в тому числі за зґвалтування, хуліганство, майнові злочини та нанесення тілесних ушкоджень.

Слідчим відкриті кримінальні провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області