У селі на Буковині позашляховик на смерть збив людину

У селі на Буковині позашляховик на смерть збив людину

23:30 13.11.2017
У селі на Буковині позашляховик на смерть збив людину

Для з’ясування всіх обставин даної трагічної автопригоди слідчими призначено низку експертиз.

Ввечері у селі Недобоївці 24-річний водій, керуючи автомобілем марки «Фіат Добло» на іноземній реєстрації допустив наїзд на пішохода.

Внаслідок ДТП 50-річний місцевий житель помер одразу на місці події.

Медичне освідчення показало, що водій автомобіля був тверезий.

За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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