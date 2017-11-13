У Києві прикрий нещасний випадок забрав життя 15-річного хлопця

Минулих вихідних о 23:14 правоохоронці Солом'янського управління поліції отримали повідомлення від медиків, що на вулиці Метробудівській вони виявили тіло хлопця, який знаходився без ознак життя.

На вказане місце пригоди прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися із приятелями потерпілого. Вони розповіли, що всі разом гуляли на вулиці, а потім їх товариш перестрибнув через металеву огорожу одного із закладів. Друзі побачили його вже на землі, де він лежав без свідомості.

Підлітки викликали на місце лікарів "швидкої", які у свою чергу провели комплекс реанімаційних дій. Втім невдовзі констатували смерть юнака.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування цієї справи поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та відбирають пояснення у свідків.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві