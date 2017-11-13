У Дніпрі поліцейський за кермом іномарки збив пішохода
У Дніпрі поліцейський за кермом іномарки збив пішохода
В результаті ДТП постраждав 20-річний пішохід, який був доставлений до лікарні.
Подія сталася на проспекті Слобожанському м. Дніпро. Поліцейський за кермом автомобіля "Тойота-Авалон" рухався з боку вул. Богдана Хмельницького у напрямку вул. Калинової та у районі будинку № 46 здійснив наїзд на пішохода.
За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області вносяться відомості в ЕРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ.
Попередньо водій тверезий.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області