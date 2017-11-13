У Дніпрі поліцейський за кермом іномарки збив пішохода

У Дніпрі поліцейський за кермом іномарки збив пішохода

23:00 13.11.2017
У Дніпрі поліцейський за кермом іномарки збив пішохода

В результаті ДТП постраждав 20-річний пішохід, який був доставлений до лікарні.

Подія сталася на проспекті Слобожанському м. Дніпро. Поліцейський за кермом автомобіля "Тойота-Авалон" рухався з боку вул. Богдана Хмельницького у напрямку вул. Калинової та у районі будинку № 46 здійснив наїзд на пішохода.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області вносяться відомості в ЕРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Попередньо водій тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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