На Полтавщині компанія підлітків отруїлась алкоголем і не тільки

На Полтавщині компанія підлітків отруїлась алкоголем і не тільки

11:00 13.11.2017
На Полтавщині компанія підлітків отруїлась алкоголем і не тільки

До чергової частини Козельщинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що троє неповнолітніх доставлені до районної лікарні з отруєнням.

Виїздом на місце події працівниками поліції встановлено, що напередодні підлітки віком 13, 14 та 15 років вживали алкоголь, енергетичні напої та пігулки невідомого походження.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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