На Донеччині поліцейські затримали чоловіка, який кинув у вікно активовану гранату

Ним виявився місцевий мешканець 1992 року народження. Знаходячись вдома, чоловік випадково висмикнув кільце боєприпасу, а коли знову приєднати його не вийшло, просто кинув гранату з вікна.

На щастя, вулиці були порожніми і жертв серед населення вдалося уникнути. За місцем його мешкання вилучено й інші боєприпаси.

Повідомлення про те, що у Костянтинівці у спальному районі пролунав вибух, надійшло до поліцейських вчора близько 18-ї години від власниці салону краси, що знаходився неподалік. Осколками було посічено вікна та стіни на першому та другому поверхах житлового будинку.

На місці події було знайдено сліди від гранати Ф-1. Поліцейські провели поквартирний обхід, опрацювали прилеглу територію, перевірили отриману оперативну інформацію. За добу напруженої роботи особу зловмисника було встановлено.

З’ясувалося, що того вечора чоловік зі своєю дружиною приймали в гостях приятеля. Під час застілля господар вирішив похизуватися гранатою перед гостем, однак внаслідок необачності висмикнув кільце. Аби боєприпас не розірвався просто у квартирі, визирнув у вікно, перевірив на відсутність свідків та викинув його у двір.

Під час проведення обшуку за місцем його мешкання вилучено майже 100 набоїв різного калібру.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області