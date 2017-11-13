Жителя Вінниці підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії

Жителя Вінниці підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії

18:00 13.11.2017
Жителя Вінниці підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зберігання з метою розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та їх розповсюдженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.

Внаслідок організації належного процесуального керівництва досудовим розслідуванням установлено, що вказаний злочин вчинив житель міста Вінниця, який, перебуваючи за місцем свого проживання, в період з жовтня 2015 по січень 2017 років, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, через спеціальне програмне забезпечення, завантажив на свій ноутбук та розповсюдив понад 1000 відеофайлів з ознаками дитячої порнографії. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301 КК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Довідково: ч. 4 ст. 301 КК України - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

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