Прокуратура Вінниччини не згодна з рішенням суду звільнити вбивцю правоохоронців

Прокуратура Вінницької області не погоджується з судовим рішенням Апеляційного суду Вінницької області щодо звільнення від подальшого відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі, у зв’язку з захворюванням на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання засудженого та готує касаційну скаргу до суду касаційної інстанції.

Нагадаємо, у листопаді 2002 року, уродженця Хмельницької області, на підставі вироку Апеляційного суду Хмельницької області, визнано винним та засуджено до довічного позбавлення волі за ст. ч. 2 ст. 215-3, ч. 3 ст. 215-3, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 142, п.п. «в», «г», «з» ст. 93, п.п. «в», «г», ст. 17, ст. 93, п.п. «а», «г», «е» ст. 19, ст. 93, п.п. «а», «г» ст. 19, ст. 93, ч. 1 ст. 229-6, ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263, ст. 248, ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. Навіть сухий перелік статей Кримінального кодексу України, за які він відбував покарання, говорить про тяжкі злочини, які скоїв 44-річний рецидивіст.

На його совісті численні убивства, у тому числі, працівників правоохоронних органів при виконанні службових обов'язків. Прокуратура вважає вирок суду м'яким і діятиме у межах закону та справедливості.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області