На Львівщині невдячний гість кілька разів вдарив ножем господаря

У Кам’янко-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри місцевої лікарні про пацієнта, доставленого у медзаклад з діагнозом «різана рана грудної клітки, проникаюче ножове поранення грудної клітки, пошкодження легень».

Як встановили правоохоронці, поранений, 47-річний мешканець міста Добротвір, у той день розпивав спиртне у себе вдома зі своїм знайомим – раніше неодноразово судимим 38-річним мешканцем одного з сіл району. Між чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого гість кухонним ножем наніс удар господарю в груди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу, також вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області