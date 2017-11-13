Під час двох пожеж на Запоріжжі жахливо загинули двоє людей

02 листопада о 21:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Колгоспній в с. М. Білозерка Василівського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на загальній площі 60 м. кв.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 41-річного чоловіка.

Вже о 22:20 пожежу локалізували, а о 23:45 повністю ліквідували горіння.

Того ж дня о 23:27 виникла пожежа по вул. Степовій в с. Біленьке Запорізького району. Горіли домашні речі та меблі у приміщенні житлового будинку на площі 4 кв. м.

Займання ліквідовано місцевим населенням за допомогою підручних засобів до прибуття підрозділу ДСНС. На місці пожежі виявлено тіло 54-річного чоловіка.

Причини пожеж на разі встановлюється. За фактом подій відповідні органи проводять розслідування.

Загалом до ліквідації наслідків цих пожеж від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалися 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області