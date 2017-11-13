На Миколаївщині незначна пожежа у будинку тим не менше встигла вбити власника

На Миколаївщині незначна пожежа у будинку тим не менше встигла вбити власника

13:20 13.11.2017
На Миколаївщині незначна пожежа у будинку тим не менше встигла вбити власника

Напередодні о 20:34 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про виникнення пожежі в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку за адресою: проспект Миру м. Миколаїв. Рятувальників сповістили мешканці будинку.

За викликом виїхали відділення 4 Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час розвідки, на місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1965 р.н.

Внаслідок щільного задимлення у під’їзді будинку, мешканці суміжних квартир залишилися відрізаними від шляхів евакуації. Рятувальники вивели 2 осіб з 3 поверху та 2 людей з 4-го на свіже повітря й прийнялись до гасіння пожежі.

О 20:45 пожежу площею 5 кв. м. локалізували та о 21:02 ліквідували. Її попередня причина - необережність під час паління.

До гасіння залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Додатково на місце прибули аварійна бригада ПАТ “Миколаївобленерго”, карета швидкої медичної допомоги та співробітники правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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