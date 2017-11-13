У Херсоні обвал залізобетонної конструкції вбив людину

У Херсоні обвал залізобетонної конструкції вбив людину

20:30 13.11.2017
У Херсоні обвал залізобетонної конструкції вбив людину

О 19:50 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшла інформація про те, що у м. Херсоні на площі Павла Дубинди, 1 залізобетонною конструкцією привалило людину.

До місця події виїхали чергові відділення 10-ї пожежно-рятувальної частини по охороні Дніпровського району та Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

По прибуттю за місцем виклику було встановлено, що надзвичайна подія сталася внаслідок розбирання сторонньою особою даху 4-х поверхової промислової будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонській бавовняний комбінат".

За допомогою гідравлічного та пневматичного інструменту тіло невстановленої особи було вилучено і передано до рук компетентних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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