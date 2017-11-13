Поліція Донеччини з’ясовує обставини загибелі крихітної дитини

До чергової частини Покровського відділу поліції звернулися медики швидкої допомоги із повідомленням про те, що ними зареєстрована смерть одномісячної дитини.

З’ясувалося, що 26-річна жінка, яка місяць тому народила близнюків, вночі як завжди погодувала хлопчиків та положила спати. Через деякий час мати прокинулась, підійшла до дитячого ліжка і помітила, що один з малюків не дихає. Налякана жінка покликала на допомогу своїх батьків.

Саме вони і викликали швидку допомогу, медики якої констатували смерть дитини.



Наразі поліцейські встановлюють обставини події. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» (природна смерть) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

