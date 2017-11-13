На Львівщині пенсіонера засуджено за розбещення неповнолітнього

На Львівщині пенсіонера засуджено за розбещення неповнолітнього

13:00 13.11.2017
На Львівщині пенсіонера засуджено за розбещення неповнолітнього

Червоноградською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно чоловіка пенсійного віку, який підозрювався у розбещенні неповнолітнього.

Доведено, що зловмисник весною 2016 року, перебуваючи в приміщенні під’їзду одного із житлових будинків на Львівщині, вчинив розпусні дії щодо малолітнього.

За результатами судового розгляду, Червоноградський міський суд Львівської області ухвалив обвинувальний вирок та визнав чоловіка винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України (розбещення неповнолітніх) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Крім цього, судом частково задоволено позов потерпілої матері щодо відшкодування моральної шкоди на суму 50 тис грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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