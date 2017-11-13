У Львові під час ДТП легковик заскочив під маршрутку, є поранені
У Львові під час ДТП легковик заскочив під маршрутку, є поранені
Внаслідок автопригоди водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження.
Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні близько 19:40 на вулиці Личаківській у Львові.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Форд Сієра», 37-річний львів’янин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним таксі «Еталон» під керуванням 60-річного мешканця Львова.
Внаслідок автопригоди у водія «Форда» медики діагностували «струс головного мозку, садна лобної ділянки, клінічне алкогольне сп’яніння».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області