У Львові під час ДТП легковик заскочив під маршрутку, є поранені

Внаслідок автопригоди водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні близько 19:40 на вулиці Личаківській у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Форд Сієра», 37-річний львів’янин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним таксі «Еталон» під керуванням 60-річного мешканця Львова.

Внаслідок автопригоди у водія «Форда» медики діагностували «струс головного мозку, садна лобної ділянки, клінічне алкогольне сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області