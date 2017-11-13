Під час ДТП на Львівщині автомобіль збив чоловіка на велосипеді
Під час ДТП на Львівщині автомобіль збив чоловіка на велосипеді
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:20 на вулиці Шевченка у місті Ходорів.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Нива», 52-річний місцевий мешканець, виїжджаючи з подвір’я, скоїв наїзд на велосипедиста, 55-річного жителя Жидачівського району.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області