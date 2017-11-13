Під час ДТП на Львівщині автомобіль збив чоловіка на велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:20 на вулиці Шевченка у місті Ходорів.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Нива», 52-річний місцевий мешканець, виїжджаючи з подвір’я, скоїв наїзд на велосипедиста, 55-річного жителя Жидачівського району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області