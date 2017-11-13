На Миколаївщині чоловіка затримано за підозрою у вбивстві співмешканки

На Миколаївщині чоловіка затримано за підозрою у вбивстві співмешканки

14:40 13.11.2017
На Миколаївщині чоловіка затримано за підозрою у вбивстві співмешканки

До Інгульського відділу поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що в одній з квартир будинку, розташованого по вул. 12-та Поздовжня, чоловік вбив свою 57-річну дружину.

На місце події відразу прибули правоохоронці, які встановили, що зловмисник будучи в алкогольному сп’янінні, розпочав сварку з дружиною, під час якої схопив кухонний ніж та завдав їй три ножових поранення в область грудної клітини, внаслідок чого вона померла.
60-річниго чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Ніж вилучено та направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За узгодженням із прокуратурою вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви можливий розрив Україною дипломатичних відносин з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.