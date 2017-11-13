На Миколаївщині чоловіка затримано за підозрою у вбивстві співмешканки

До Інгульського відділу поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що в одній з квартир будинку, розташованого по вул. 12-та Поздовжня, чоловік вбив свою 57-річну дружину.

На місце події відразу прибули правоохоронці, які встановили, що зловмисник будучи в алкогольному сп’янінні, розпочав сварку з дружиною, під час якої схопив кухонний ніж та завдав їй три ножових поранення в область грудної клітини, внаслідок чого вона померла.

60-річниго чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Ніж вилучено та направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За узгодженням із прокуратурою вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області