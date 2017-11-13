В Ужгороді 18-річний хлопець жорстко вступився за молодшого знайомого

В Ужгороді 18-річний хлопець жорстко вступився за молодшого знайомого

17:30 13.11.2017
В Ужгороді 18-річний хлопець жорстко вступився за молодшого знайомого

Оперативники Ужгородського відділу поліції встановлюють всі обставини конфлікту між неповнолітнім та 18-річним, в результати якого житель обласного центру Закарпаття отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

До поліції звернувся 17-річний житель Ужгорода та повідомив, що його знайомий наніс йому тілесні ушкодження біля площі Поштової в обласному центрі Закарпаття. Співробітники карного розшуку Ужгородського відділу поліції оперативно встановили особу нападника, ним виявився 18-річний житель села Полянська Гута Перечинського району. Також правоохоронці встановили причини конфлікту. З’ясувалося, що нападник захищав спільного з потерпілим знайомого. Юнаки розповідають, що неповнолітній постійно знущався з хлопця і його товариш за нього заступився.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 ККУ, тобто умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Правоохоронці встановлюють всі обставини цієї справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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