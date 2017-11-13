На Київщині жінку-водія засуджено за п’яну смертельну ДТП

Завдяки підтриманню державного обвинувачення Бородянським відділом Фастівської місцевої прокуратури 40-річну жінку, яка перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння здійснила ДТП, внаслідок якого загинула одна особа, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження, засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

У липні минулого року, в обідній час, жінка, яка працює лікарем-офтальмологом, разом із пасажирами їхала по автодорозі «Київ-Ковель». Під час руху кермувальниця здійснила виїзд на зустрічну смугу руху, внаслідок чого відбулось зіткнення із іншим автомобілем.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів горе-водійки загинув на місце події, а інший – отримав тяжке лілесне ушкодження.

Установлено, що водійка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння, а саме відповідно до висновку експерта в крові виявлено концентрацію алкоголю 2,52 проміле.

Протягом усього судового розгляду вказаного кримінального провадження правопорушниця вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнала.

За процесуального керівництва Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Завдяки принциповій позиції прокуратури зловмисницю визнано винною в інкримінованому злочині та призначено справедливе покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області