На Сумщині суд обрав запобіжний захід поліцейському-наркодилеру

За клопотанням прокуратури колишньому правоохоронцю, який підозрюється в незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 80 тис грн застави.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 32-річний старшина поліції, який до 2 листопада 2017 року перебував на посаді дільничного офіцера поліції сектору превенції Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, систематично збував наркотики та психотропні речовини, а також сам виявився наркозалежним.

Наркоділка в погонах затримано 8 листопада 2017 року на збуті чергової дози.

При собі він також мав ще п’ять поліетиленових пакетиків та шприц з наркотичними речовинами.

Водночас під час обшуку за місцем мешкання поліцейського виявлено та вилучено набої, ножі, мачете, спецзасоби, а також документацію. Вилучені речі передані для проведення експертизи, за результатами якої буде визначено остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області