У Краматорську судитимуть чоловіка, який порізав двох людей
У Краматорську судитимуть чоловіка, який порізав двох людей
Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство двох осіб.
Установлено, що 29 вересня поточного року 32-річний неодноразово судимий мешканець м. Краматорська, знаходячись біля одного з торговельних кіосків у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт із двома перехожими 44 та 48 років.
У процесі з’ясування стосунків чоловік дістав із сумки ніж та наніс ним 4 удари першому опоненту, заподіявши йому колото-різані рани грудної клітини, у тому числі одну проникаючу з пошкодженням ребра, та 2 удари другому, спричинивши колото-різані рани обличчя і грудної клітини.
І тільки втручання знайомого, який відштовхнув нападника від потерпілих, врятувало їм життя. Зловмисник з місця злочину втік, однак згодом провернувся і забрав у одного із поранених мобільний телефон.
Через кілька днів підозрюваний у кривавій розправі над перехожими був затриманий та заарештований.
Слідством зібрано достатньо доказів скоєння обвинуваченим кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох осіб) та ч. 2 ст.186 (грабіж, вчинений повторно) КК України.
На даний час обвинувальний акт направлено до суду. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області