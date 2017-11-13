На Вінниччині посиденьки у гаражі закінчились різаниною

До поліції надійшов виклик з лікарні про госпіталізацію до реанімаційного відділення 30-річного жителя села Вінницькі Хутори з проникаючим пораненням черевної порожнини.

В ході перевірки поліцейські з’ясували, що чоловік у власному гаражі розпивав спиртні напої разом з трьома товаришами. Вночі господар вирішив припинити застілля та сказав гостям розходитись. Таке поводження не сподобалось одному з чоловіків і він наніс декілька ударів ножем в область черевної порожнини потерпілому. Швидку пораненому викликали свідки.

Вранці оперативники за місцем проживання затримали зловмисника. Ним виявився 18-річний громадянин іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні. Чоловік ніколи не мав проблем із законом.

Зараз правопорушник затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області