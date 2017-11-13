На Одещині нетверезого дебошира затримали за звірячий напад на поліцейського

На Одещині нетверезого дебошира затримали за звірячий напад на поліцейського

19:30 13.11.2017
На Одещині нетверезого дебошира затримали за звірячий напад на поліцейського

Злочинця заарештовано.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

До Роздільнянського відділу поліції надійшло повідомлення мешканки селища Новоукраїнка про те, що її сусід чинить хуліганські дії. На виклик виїхали працівники групи реагування патрульної поліції.

Виїздом на вказану адресу було встановлено, що чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння та почав наносити тілесні ушкодження поліцейському, а саме: удари в область голови та правого коліна та  удари рукою в область голови.

На теперішній час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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