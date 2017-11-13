У Херсоні помер у лікарні побитий раніше судимим чоловік

У Корабельне відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди за медичною допомогою звернувся чоловік.

У нього була черепно-мозкова травма, переломи та численні синці по всьому тілу. Невдовзі він помер.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний безробітний херсонець, який зловживав спиртними напоями. Працівники поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що востаннє потерпілого бачили в компанії 41-річного чоловіка, раніше судимого за майнові злочини.

За місцем проживання його не було. Через дві години оперативники встановили місцезнаходження підозрюваного. Він знаходився у будинку знайомих.



Раніше судимий пояснив, що на вулиці зустрів давнього знайомого, який попросився до нього переночувати. Вдома чоловіки вживали спиртні напої, потім посварилися і господар побив гостя. Після чого вивів його на вулицю і потерпілий сам зміг дістатися лікарні. А раніше судимий пішов далі пиячити до знайомих.



Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження" (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

