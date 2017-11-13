У Херсоні помер у лікарні побитий раніше судимим чоловік

У Херсоні помер у лікарні побитий раніше судимим чоловік

16:20 13.11.2017
У Херсоні помер у лікарні побитий раніше судимим чоловік

У Корабельне відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди за медичною допомогою звернувся чоловік.

У нього була черепно-мозкова травма, переломи та численні синці по всьому тілу. Невдовзі він помер.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний безробітний херсонець, який зловживав спиртними напоями. Працівники поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що востаннє потерпілого бачили в компанії 41-річного чоловіка, раніше судимого за майнові злочини.

За місцем проживання його не було. Через дві години оперативники встановили місцезнаходження підозрюваного. Він знаходився у будинку знайомих.

Раніше судимий пояснив, що на вулиці зустрів давнього знайомого, який попросився до нього переночувати. Вдома чоловіки вживали спиртні напої, потім посварилися і господар побив гостя. Після чого вивів його на вулицю і потерпілий сам зміг дістатися лікарні. А раніше судимий пішов далі пиячити до знайомих.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження" (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви можливий розрив Україною дипломатичних відносин з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.