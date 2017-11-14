Поліція Львівщини встановлює особу жінки, яка загинула під час ДТП

Поліція Львівщини встановлює особу жінки, яка загинула під час ДТП

01:00 14.11.2017
Поліція Львівщини встановлює особу жінки, яка загинула під час ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада о 20:00 на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Струтин Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", 57-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на жінку, котра переходила проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка померла на місці події, її особу поліцейські встановлюють. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху ) КК України.

Прохання зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто може допомогти встановити особу загиблої. Її прикмети: вік приблизно 45-50 років, зріст 155 см, худорлява, волосся темне. Була одягнута у блакитні джинси, білі зимові черевики, кремового кольору куртку та синій светр.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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