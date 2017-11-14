Поліція Київщини затримала особу, яка кілька разів мінувала Вишгородську ГЕС

Телефонним терористом виявилася 60-річна уродженка Хмельницької області, яка тимчасово підробляла продавцем на одному зі столичних ринків. Тривожні дзвінки здійснювала щовихідних, із різних столичних таксофонів. Всі свої злочинні дії фіксувала у блокноті.

Співробітники Вишгородського відділу поліції спільно з СБУ провели низку оперативно-розшукових дій та затримали зловмисницю "на гарячому", під час здійснення чергового дзвінка.

Щоразу, під час обстеження вибухотехніками та слідчо-оперативною групою вказаної «мінером» теритої, жодних вибухових пристроїв виявлено не було. Загалом для перевірки зазначеної інформації були задіяні вибухотехніки, експерти-криміналісти з використанням службової собаки, працівники служби з надзвичайних ситуацій, служби безпеки України та медики.

На даний час підозрювану затримано. Вона зізналася у скоєному. Триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області