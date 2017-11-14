У Харкові потяг на смерть збив людину, особу якої не встановлено

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції о 22:13.

Встановлено, що електропотягом сполученням «Харків-Левада» біля Диканівської колонії смертельно травмовано невідомого чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.

Рух потягів зупинявся на 40 хвилин.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка.

Особа загиблого встановлюється.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області