СБУ ліквідувала два нелегальні центри з оформлення подвійного громадянства

СБУ ліквідувала два нелегальні центри з оформлення подвійного громадянства

03:03 14.11.2017
СБУ ліквідувала два нелегальні центри з оформлення подвійного громадянства

Співробітники Служби безпеки України припинили у двох областях на заході країни діяльність нелегальних центрів, які протиправно оформлювали українцям громадянство інших країн.

Правоохоронці встановили, що ділки забезпечували «клієнтам» оформлення підробленого пакету документів, які дають право претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн Євросоюзу. Зловмисники надавали замовникам повний «пакет послуг», у тому числі підбирали двійників, із знанням іноземної мови, для відвідування закордонних дипломатичних установ.

За інформацією спецслужби, протиправною схемою скористалися понад тисяча українських громадян, вартість комплекту підроблених документів складала до восьми тисяч євро.

Під час санкціонованих обшуків у офісах та за місцями проживання зловмисників, оперативники СБ України вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Правоохоронці, зокрема виявили фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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